Алякін ходив у енергетичний комітет і «залякував депутатів» – Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляє про тиск на депутатів комітету Верховної Ради з питань енергетики з боку затриманого правоохоронцями Олексія Алякіна – бізнесмена та чоловіка народної депутатки Анни Скороход, котра теж є членкинею цього комітету.

«Ми не знали, що вона з ним живе. Ми зараз про нього дізнались, коли він почав ходити на комітет. Він залякував деяких депутатів. Було два кейси, коли до мене так люди приходили і казали. Ми передали цю інформацію в правоохоронні органи», – стверджує Арахамія.

При цьому він відмовився назвати конкретні прізвища.

«Я не буду вам казати прізвища. Можу я не казати? Просто я не хочу вам нічого казати. Тому що я не хочу нікого підставляти. Потім будемо просити надавати охорону кожному члену комітету», – сказав він.

На запитання Радіо Свобода, яким чином Олексій Алякін зміг потрапити до приміщення, де розташований енергетичний комітет, голова фракції відповів, що Скороход «могла його оформити як гостя, як помічника чи як експерта».

На запитання Радіо Свобода, яким чином вона, як цивільна дружина Алякіна, який, як вважають нині у «Слузі народу», становить загрозу для національної безпеки, пройшла до парламенту як представниця їхньої партії, Арахамія відповів, що «не знає».

«Вона мажоритарниця. Її обрав округ. В неї було дуже гарне фінансування. Замаскувалась, напевно, тому що цей пан Алякін формально не в шлюбі з нею. Була перевірка (кандидатів у депутати від «Слуги народу» – ред.), але вона це не виявила. Ми ж можемо робити якісь помилки?», – пояснив голова фракції.

Воодночас голова профільного комітету Андрій Герус зазначає, що Алякін справді приходив, але не на засідання комітету, а просто у будівлю, де він розташовується.

«Ми між собою переговорили. Сказали з її чоловіком не спілкуватися, а вона все таки народний депутат, з нею ми мусимо співпрацювати», – пояснив Герус.

У відповідь на запитання Радіо Свобода про суть погроз Алякіна депутатам, він зауважив: «Там питання було не в погрозах. Скоріше була там історія про те, що «ми зробимо вас медійно неприємно знаменитими», – і так далі, і тому подібне. Тому це не питання Кримінального кодексу, це питання швидше етики відносин між депутатами і чому там чоловіки чи дружини втручаються в діяльність депутатів».

Наразі у «Слузі народу» обіцяють передати «відповідні сигнали» до правоохоронних органів.

Частина представників енергетичного комітету Ради, з якими вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, зазначили, що не бачили Алякіна у стінах цієї будівлі.

Водночас представник фракції «Батьківщина» Михайло Волинець визнав, що Алякін справді там був: «Один раз я з Анею бачив його на вулиці. Приємна людина, на мій погляд. Чому б він не міг зайти в комітет, як кожен громадянин?».

14 листопада депутатка Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній Раді.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція жодного стосунку до справи не має.

Олексій Алякін є колишнім російським, а нині українським бізнесменом.

Мати Алякіна очолювала головне управління Центробанку Росії в Москві.

Сам він володів банком «Пушкіно», аж поки заборгованість перед кредиторами не сягнула 500 мільйонів рублів. Після цього Алякін оголосив себе банкрутом і виїхав до України, де отримав громадянство, яке пізніше втратив.

За даними ЗМІ, частину акцій «Пушкіно» купив відомий російсько-український бізнесмен Павло Фукс, і якийсь час вони були партнерами в цьому бізнесі. Оксім того, Алякіна пов'язували з Фуксом і спільні інтереси у російському «Совкомбанку».

У Росії його звинуватили в шахрайстві, порушили кримінальну справу та оголосили в розшук (спочатку федеральний, а згодом і в міжнародний).

Саме на вимогу Росії СБУ вперше затримала Алякіна в червні 2018-го. Він перебував під екстрадиційним арештом у СІЗО, але в листопаді 2018 року за станом здоров'я запобіжний захід йому змінили на домашній арешт.

За інформацією ЗМІ, велику роль у захисті Алякіна тоді відіграла працівниця його компанії, яка згодом стала його дружиною і, зрештою, «слугою народу» – Анна Скороход.

Донедавна свій сімейний зв’язок вони обоє публічно не коментували. Тепер Скороход визнає, що Алякін – її цивільний чоловік.

Нині в ГПУ заявляють, що затримали його через те, що він перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Захист Алякіна вважає затримання незаконним і має намір скаржитись через це до ДБР.