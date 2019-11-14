Скороход заперечує бізнес-зв'язок Алякіна і Фукса

Депутатка Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Анна Скороход заперечує спільні бізнес-інтереси свого заарештованого цивільного чоловіка Олексія Алякіна та донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса. Про це вона заявила у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Вони не пов'язані. У них немає спільного бізнесу», – наголосила Скороход.

У відповідь на запитання Радіо Свобода, чи взагалі спілкується Олексій Алякін з Павлом Фуксом, вона порадила «запитати про це у пана Фукса і Алякіна».

«Мені приписували, що Павло Фукс фінансував мою виборчу кампанію. Це не так. Я взагалі не знала, як він виглядає, до випадкової зустрічі. І більше з тієї зустрічі я його не бачила», – наголосила Скороход.

Про те, за яких обставин вона спілкувалась з бізесменом Фуксом, депутат відповіла: «Це був якийсь масовий захід. Десь ми на якомусь фестивалі зустрілися».

На запитання про те, чи ініціював її цивільний чоловік Олексій Алякін похід Скороход у депутати, про що раніше говорили ЗМІ, вона зазначила: «Ні, це не так. Він був проти».

При цьому справу, порушену в Росії щодо Алякіна, Скороход називає «сфабрикованою» та наголошує, що його російський бінес свого часу «повністю віджали».

Наразі вона вважає його затримання безпосередньо пов'язаним зі своєю політичною діяльністю через те, що їй «неодноразово говорили», ніби вона «неправильно голосує».

14 листопада депутатка Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній Раді.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція жодного стосунку до справи не має.

Олексій Алякін є колишнім російським, а нині українським бізнесменом.

Мати Алякіна очолювала головне управління Центробанку Росії в Москві.

Сам він володів банком «Пушкіно», аж поки заборгованість перед кредиторами не сягнула 500 мільйонів рублів. Після цього Алякін оголосив себе банкрутом і виїхав до України, де отримав громадянство, яке пізніше втратив.

За даними ЗМІ, частину акцій «Пушкіно» купив відомий російсько-український бізнесмен Павло Фукс, і якийсь час вони були партнерами в цьому бізнесі. Оксім того, Алякіна пов'язували з Фуксом і спільні інтереси у російському «Совкомбанку».

У Росії його звинуватили в шахрайстві, порушили кримінальну справу та оголосили в розшук (спочатку федеральний, а згодом і в міжнародний).

Саме на вимогу Росії СБУ вперше затримала Алякіна в червні 2018-го. Він перебував під екстрадиційним арештом у СІЗО, але в листопаді 2018 року за станом здоров'я запобіжний захід йому змінили на домашній арешт.

За інформацією ЗМІ, велику роль у захисті Алякіна тоді відіграла працівниця його компанії, яка згодом стала його дружиною і, зрештою, «слугою народу» – Анна Скороход.

Донедавна свій сімейний зв’язок вони обоє публічно не коментували. Тепер Скороход визнає, що Алякін – її цивільний чоловік.

Нині в ГПУ заявляють, що затримали його через те, що він перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Захист Алякіна вважає затримання незаконним і має намір скаржитись через це до ДБР.