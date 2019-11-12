Дубінський про своє майно: хто працював – той їсть

Колишній співробітник телеканалу «1+1» та народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський у коментарі Радіо Свобода розповів, що купив багато майна ще до початку роботи журналістом.

За даними проєкту Bihus.Info, депутат та його родина мають понад 24 квартири та 17 авто.

«Я купив багато ще до журналістики, до того, як я взагалі пішов на телебачення працювати. Коли я став депутатом, жодне майнове право ні на мене, ні на мою сім'ю оформлене не було. І жодне майно, про яке ви говорите у цьому псевдорозслідуванні, не було здобуте мною після початку роботи в політиці. Політика не формує ні мої прибутки, ні можливість купувати якесь майно», – заявив Дубінський Радіо Свобода.

У відповідь на питання про походження статків депутат сказав: «Це наше сімейне питання. Ми ж ці ресурси заробляли до приходу в політику. Усі гроші в економіці України, податки сплачені, усі насолоджуються життям і щасливі. Хто працював – той їсть».

Він розповів, що його мама-пенсіонерка, на яку записані кілька квартир та автомобілів (у тому числі Maserati), «зараз нічим не займається, насолоджується життям».

«Перерозподіл активів всередині сім'ї нікого не цікавить: хто, куди і як, чим є, чим володіє. Є питання сімейного кодексу, є питання про шлюбні відносини, є питання перерозподілу ресурсів, наприклад, після розлучення, тому є дуже багато питань, які потрібно врегулювати. Ми врегулювали їх так, як вирішили», – сказав Дубінський.

Депутат повідомив, що не живе зі своєю дружиною з 2014 року, хоча офіційно вони – не розлучені.

Журналістка Радіо Свобода поцікавилася в Дубінського, для чого його сім'ї стільки майна.

«Якесь безглузде питання у вас, якщо чесно. Навіщо вам різні сукні? Ви маєте собі можливість купити щось, що можете використати у своєму життєвому побуті? У когось заводи, у когось акції підприємств, у мене – все в Україні, офшорних компаній немає, податки всі сплачені», – заявив Дубінський.

Він наполягає, що ніколи не був журналістом телеканалу «1+1».

«Я був продюсером телеканалу «1+1», виробляв три шоу, був ведучим й акціонером телекомпанії «1+1 медіа». Журналістом на телеканалі «1+1» я не був ніколи, я не знімав жодного розслідування, я був просто ведучим», – зазначив депутат.

Він відмовився повідомити розмір своєї зарплати під час роботи на «1+1». При цьому Дубінський наголосив, що холдинг не мав до нього питань стосовно прозорості придбання ним майна.

11 листопада проєкт Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомив, що Олександр Дубінський та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі.

У липні Дубінський обраний до Верховної Ради у 94 виборчому окрузі в Київській області. Він працює заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.