Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука своїм головою

Висуванець владної фракції «Слуга народу» Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради. За його обрання і відкликання з посади першого віцеспікера на засіданні 8 жовтня проголосував 261 народний депутат, насамперед представники пропрезидентської фракції.

7 жовтня депутати висунули п’ять кандидатур на посаду голови Верховної Ради, пізніше під час виступів з трибуни про припинення боротьби за посаду спікера оголосили голова фракції «Голос» Ярослав Железняк і позафракційний депутат Гео Лерос.

Кандидатами залишилися висуванець владної фракції «Слуга народу» Руслан Стефанчук, а також двоє представників фракції «Європейська солідарність» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич.

Під час рейтингового голосування 8 жовтня кандидатуру Стефанчука підтримали 257 народних депутатів, кандидатуру Гончаренка – 44 народних депутати за мінімально необхідних 226, кандидатуру Зінкевич – 146.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.