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Рада 8 жовтня планує обрати нового спікера

У сьогоднішньому порядку денному передбачено, що нового спікера будуть обирати після «години запитань до уряду», з 11:00

Верховна Рада України на засіданні 8 жовтня планує призначити нового голову парламенту замість Дмитра Разумкова, якого напередодні відправили у відставку.

Народні депутати почали розглядати питання про обрання голови ВРУ на засіданні 7 жовтня, але не встигли через призначене на 16:00 позачергове засідання.

У сьогоднішньому порядку денному передбачено, що нового спікера будуть обирати після «години запитань до уряду», з 11:00.

7 жовтня депутати висунули п’ять кандидатур на посаду голови Верховної Ради, пізніше під час виступів з трибуни про припинення боротьби за посаду спікера оголосили голова фракції «Голос» Ярослав Железняк і позафракційний депутат Гео Лерос.

Кандидатами залишилися висуванець владної фракції «Слуга народу» Руслан Стефанчук, а також двоє представників фракції «Європейська солідарність» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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