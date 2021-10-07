Верховна Рада перенесла обрання нового голови на 8 жовтня

Голосування за кандидатуру нового голови Верховної Ради 7 жовтня не відбудеться. Про це оголосила, закриваючи засідання парламенту, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

За її словами, порядок обрання спікера передбачає перед голосуванням виступи депутатів, але 7 жовтня цього не відбудеться через призначене на 16:00 позачергове засідання парламенту.

Під час виступів з трибуни про припинення боротьби за посаду спікера оголосили голова фракції «Голос» Ярослав Железняк і позафракційний депутат Гео Лерос. Кандидатами залишилися висуванець владної фракції «Слуга народу» Руслан Стефанчук, а також двоє представників фракції «Європейська солідарність» – Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.