Верховний суд просить КСУ оцінити конституційність судової реформи Зеленського

Пленум Верховного суду просить Конституційний суд оцінити на відповідність Основному закону положення судової реформи, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 8 жовтня..

Звернення підтримали 129 присутніх на пленумі суддів, проти виступили 15.

У зверненні судді Верховного суду, зокрема, ставлять під сумнів конституційніть положеннь, які стосуються створення Етичної ради.

Голова Верховного суду України Валерія Данішевська раніше заявляла, що повноваження Етичної ради несуть загрозу для судової влади України як такої. «Ми не можемо допустити, щоби комусь були надані повноваження бодай на день, бодай на годину, зупинити судову владу. Не може бути такого, щоби хтось у державі мав такі повноваження», – зауважила Данішевська, оцінюючи повноваження Етичної ради розпустити всю Вищу раду правосуддя. Вона закликала змінити законодавство так, щоб оновлення цього органу відбувалося поступово, без припинення його дієздатності.

У вересні міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».

В липні Верховна Рада ухвалила ініційований президентом України закон, який перезапускає реформу Вищої ради правосуддя. Раніше парламент ухвалив аналогічний закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський. Затримка в роботі цього органу вже призвела до великого дефіциту кадрів в українських судах.

Судова реформа в Україні є однією з умов з боку західних донорів. Зокрема, її проведення є рекомендацією Міжнародного валютного фонду.