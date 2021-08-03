Зеленський підписав закон про створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Вищу кваліфікаційну комісію 3 серпня. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Тепер закон мають опублікувати в офіційних виданнях. Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.

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Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при прийнятті конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.

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29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-д, який передбачає зміни до закону «Про судоустрій і статус судді», відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

8 липня президент Володимир Зеленський ветував підтриманий парламентом законопроєкт, подавши до нього власні правки.