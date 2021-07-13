Рада схвалила закон про перезапуск ВККС із пропозиціями Зеленського

Верховна Рада схвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський.

За це проголосували 305 депутатів.

Відтепер Вища кваліфікаційна комісія суддів може розпочати роботу, якщо до її складу призначено щонайменше 11 членів із 16, але щонайменше шість з них має бути з числа суддів чи суддів у відставці.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при прийнятті конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.

29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-д, який передбачає зміни до закону «Про судоустрій і статус судді», відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

8 липня президент Володимир Зеленський ветував підтриманий парламентом законопроєкт, подавши до нього власні правки.