Зеленський може ветувати закон про ВККС через колізію в правках – Разумков

Президент Володимир Зеленський може ветувати закон про порядок створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 2 липня.

За його словами, дві правки, ухвалені під час розгляду законопроєкту в сесійній залі, суперечать одна одній. Одна з них – правка 453 – надає вирішальний голос міжнародним експертам при формуванні конкурсної комісії, яка має відбирати членів до ВККС, що нібито суперечить змісту 409-ї правки.

«Зараз у законі ми маємо колізію. Ці норми можна абсолютно по-різному трактувати ці норми, або збільшення ролі експертів, або зменшення», – сказав спікер парламенту.

Він додав, що на рівні Верховної Ради виправити суперечність вже неможливо, але закон може заветувати Зеленський. У такому разі наступного пленарного тижня парламент може розглянути виправлений документ.

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Верховна Рада 29 червня підтримала в другому читанні законопроєкт 3711-д про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Перед тим парламент розглянув понад сотню правок. Ті з них, які не отримали підтримки профільного комітету з правової політики, були відхилені, за винятком правки, яка надає вирішальне право голосу при формуванні комісії з відбору членів ВККС міжнародним експертам. Правки, підтримані комітетом, були схвалені.

Законопроєкт 3711 про формування ВККС був ухвалений у першому читанні 3 березня. Але представники громадськості, зокрема, Фундація DeJure, розкритикували зміст документу, вказавши на те, що він залишає повноваження формувати ВККС за Вищою радою правосуддя.

Активісти закликали депутатів ухвалити правки, які залишатимуть вирішальне право голосу за міжнародними експертами, а право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП.