Комітет підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу – Стефанишина

Народні депутати комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу. Про це повідомила співавторка документу, представниця «Голосу» Ольга Стефанишина.

«Шлю сердечка колегам з Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Які щойно підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. 11 голосів за!» – написала парламентарка у своєму фейсбуці.

Вона висловила сподівання, що законопроєкт буде ухвалений у сесійній залі до кінця літа.

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Останнє засідання поточної сесії Верховної Ради заплановане на 16 липня.

Ольга Стефанишина анонсувала законопроєкт 1 червня.

У квітні Кабінет міністрів виключив два препарати на основі канабісу з переліку заборонених речовин.

У грудні 2020 року комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.