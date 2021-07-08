Зеленський ветував закон про ВККС та повернув у Раду зі своїми пропозиціями

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що президент повернув закон у парламент зі своїми пропозиціями.

Наразі документ направили на розгляд комітету.

Верховна Рада 29 червня підтримала в другому читанні законопроєкт 3711-д про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Перед тим парламент розглянув понад сотню правок. Ті з них, які не отримали підтримки профільного комітету з правової політики, були відхилені, за винятком правки, яка надає вирішальне право голосу при формуванні комісії з відбору членів ВККС міжнародним експертам. Правки, підтримані комітетом, були схвалені.

Законопроєкт 3711 про формування ВККС був ухвалений у першому читанні 3 березня. Але представники громадськості, зокрема, Фундація DeJure, розкритикували зміст документу, вказавши на те, що він залишає повноваження формувати ВККС за Вищою радою правосуддя.

Активісти закликали депутатів ухвалити правки, які залишатимуть вирішальне право голосу за міжнародними експертами, а право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП.