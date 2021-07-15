Євросоюз вітає ухвалення законів про реформу Вищої ради правосуддя та ВККС

Європейський союз привітав ухвалення законів про реформу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це йдеться в заяві Представництва Євросоюзу в Україні від 15 липня.

Блок розцінив ухвалення відповідних законів Верховною Радою як «рішучий крок до цілісної реформи органів юстиції, спрямований на відновлення довіри громадськості та інвесторів до системи правосуддя».

«Європейський Союз рішуче підтримував підготовку цих законів про реформи та надасть усю необхідну допомогу, аби забезпечити їх успішне впровадження. Це не тільки дозволить оновити судову систему, зміцнити верховенство права та покращити захист засадничих прав в Україні, але також посилить стратегічне багатовимірне партнерство між ЄС та Україною», – йдеться в заяві представництва.

Верховна Рада 14 липня проголосувала за реформу Вищої Ради Правосуддя. За день до того парламент схвалив закон про Вищу кваліфікаційну комісію з пропозиціями від президента Володимира Зеленського.