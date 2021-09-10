Міжнародні партнери висунули експертів для відбору членів ВРП і ВККС, чекають номінацій від Ради суддів

Міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Представництвом Європейського союзу, посольствами США, Німеччини, Канади, Великої Британії, Офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Європейського банку реконструкції і розвитку.

Як йдеться в документі, усі експерти, яких представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя, мають «відмінну кваліфікацію і досвід роботи» в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції.

«Ці номінації відображають нашу незмінну відданість підтримці ключових реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, залучення іноземних інвестицій для бізнесу та економічного зростання і просування євроатлантичних прагнень України… Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком», – наголошують автори заяви.

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«Тимчасова, але вирішальна роль міжнародних експертів, поряд з українськими суддями, у перевірці та відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя має на меті відновити довіру громадськості до судових інституцій, протистояти впливу груп інтересів та перемогти судовий корпоратизм», – заявляють міжнародні партнери.

Вони наголосили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів – єдина інституція, уповноважена добирати нових суддів для заповнення вакансій у судах України, а Вища рада правосуддя – найвищий керівний орган у системі судоустрою України, що подає кандидатури суддів для президентських призначень.

«Українські члени відбіркової комісії та ради з етики разом із міжнародними експертами відіграватимуть важливу роль у здійсненні найбільш фундаментального оновлення судової системи України з часів відновлення незалежності країни. Міжнародні партнери готові надалі підтримувати Україну у цій ключовій реформі, якої вимагали громадяни України під час Революції гідності і на яку вони по праву заслуговують», – йдеться в заяві.

Водночас Центр протидії корупції заявляє, що, за його даними, Рада суддів України збирається «в порушення закону не делегувати в етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу».

«Наразі Рада суддів не запропонувала своїх представників до етичної ради. Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять це на найближчому засіданні, призначеному на понеділок, 13 вересня, як того вимагає закон. Члени Ради суддів зобов’язані виконати закон, навіть якщо він їм не подобається», – заявила експертка ЦПК Галина Чижик.

У Раді суддів цю заяву не коментували. На сайті РСУ вказано, що 13 вересня відбудеться засідання, на якому, зокрема, планують розглянути питання «про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена етичної ради за квотою Ради суддів України».

Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при ухваленні конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.

Після перезапуску реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів Верховна Рада перезапустила і реформу Вищої ради правосуддя.

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