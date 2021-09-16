G7 закликає Раду суддів «забезпечити швидке висунення» експертів до Етичної ради ВРП

«Група семи» закликала Раду суддів та партнерів України швидко висунути експертів до складу Вищої ради правосуддя. Про це йдеться в повідомленні групи за підсумками зустрічі, присвяченій судовій реформі в Україні.

«Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента України. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням Прапор України провести реформу ВРП», – йдеться в заяві групи підтримки реформ від G7.

Посли країн Групи семи наголосили на підтримці реформування Вищої ради правосуддя відповідно до законів, які Верховна Рада ухвалила в липні.

«Реформа ВРП – це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП», – підсумували в представництві.

В Офісі президента України 16 вересня відбулася робоча зустріч, присвячена реалізації судової реформи. До неї, поміж інших, долучилися також посли країн «Групи семи» та Євросоюзу в Україні.

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Учасники обговорили імплементацію законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Рада суддів 13 серпня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Етична рада має складатися з шести членів, із них трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.