Зеленський обіцяє «відсіч» через блокування судової реформи

Президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що не допустить «блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював».

«Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку», – цитує Зеленського офіційний сайт глави держави.

В Офісі президента повідомили, що 16 вересня відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема, голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів «Групи семи».

У повідомленні вказується, що, оскільки Рада суддів України не делегувала трьох представників до Етичної ради, це «викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи».

Рада суддів 13 серпня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Етична рада має складатися з шести членів, із них трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.

Минулого тижня міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».

Водночас Центр протидії корупції заявив, що, за його даними, Рада суддів України збирається «в порушення закону не делегувати в етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу».