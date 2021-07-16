У «Слузі народу» анонсують позачергове засідання Ради щодо Вищої ради правосуддя

Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання наступного тижня, щоб розглянути проєкти постанов щодо скасування голосування за закон 5068, який передбачає реформу Вищої ради правосуддя. Про це 16 липня в коментарі Радіо Свобода повідомив член Комісії з питань правової реформи при президентові України, член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

«Оскільки сесія закривається 26 липня, і народні депутати до 26 липня працюватимуть ще в рамках Верховної Ради, то до завершення цього періоду (навіть після офіційного закриття пленарних засідань) може бути скликано позачергове засідання. Воно, швидше за все, буде скликане у вівторок. Незалежно від кількості народних депутатів України, які будуть в залі, постанови можуть бути розглянуті. Шансів на те, що ці постанови можуть набрати якісь голоси, нульові. Відповідно до кінця наступного тижня, я переконаний, голова Верховної Ради підпише закон. Президент також його підпише, і він набуде чинності», – сказав Веніславський.

Кілька депутатів із фракцій «Батьківщина» та «Довіра» зареєстрували в парламенті три постанови про скасування голосування за закон 5068. Якщо ці постанови не будуть розглянуті, то голова Верховної Ради Дмитро Разумков не матиме права підписати документ.

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №5068 про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Документ забезпечує перезавантаження ВРП за участю міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос. До цього раніше закликали міжнародні партнери та Венеційська комісія.