Рада суддів розглядає питання про кандидатів на посаду члена етичної ради

Рада суддів України 13 вересня почала розгляд питання про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена етичної ради за квотою РСУ, повідомляє пресслужба ради.

Як йдеться в повідомленні, до Ради суддів України такі заяви подали шість кандидатів:

Микола Глотов – суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Василь Клюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду.

Ганна Вронська – суддя Верховного суду.

Олена Бальжик – суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Ольга Чайкіна – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.

При цьому, як йдеться в повідомленні, судді Бальжик і Чайкіна 13 вересня надіслали до Ради суддів України листи, в яких просять їхні заяви залишити без розгляду.

Минулого тижня міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».

Водночас Центр протидії корупції заявив, що, за його даними, Рада суддів України збирається «в порушення закону не делегувати в етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу».

«Наразі Рада суддів не запропонувала своїх представників до етичної ради. Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять це на найближчому засіданні, призначеному на понеділок, 13 вересня, як того вимагає закон. Члени Ради суддів зобов’язані виконати закон, навіть якщо він їм не подобається», – заявила експертка ЦПК Галина Чижик.

У Раді суддів цю заяву не коментували.

Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при ухваленні конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.

Після перезапуску реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів Верховна Рада перезапустила і реформу Вищої ради правосуддя.

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