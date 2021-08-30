Президент СКУ про інвестиції в Україні: є питання до верховенства права

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода наголосив, що іноземні інвестори мають застереження щодо роботи в Україні через такі питання, як верховенство права і нереформовані суди.

«Коли ми працюємо з іноземними інвесторами, ми чуємо ту саму відповідь, що поки є питання щодо верховенства права, щодо судів, і справедливих судів, поки це не вирішиться, то є великі застереження. Я скажу – західні інвестиції. Бо інвестиції з Росії йдуть. Бо вони вміють у цій системі працювати. Як ми хочемо долучити справедливих західних інвесторів, то це питання муситься погодити», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

При цьому президент СКУ додав: «І ми готові до цього долучитися. Ми маємо кілька пропозицій до президента і до уряду щодо конкретних способів, щоб судову реформу провести швидко і ефективно, щоб світ про це знав».

На його переконання, інвестиції і судова реформа – речі «повністю взаємопов’язані».

І він згоден із думкою, що СКУ може запропонувати іноземних фахівців, які можуть допомогти в реформі судової системи в Україні.

«І судової системи, і загально щодо державного управління. Знову ми вертаємося до множинного громадянства, але ми хочемо систематизувати способи, щоб долучати іноземних діаспорських експертів до розвитку України. Це і в суддівстві, і в прокуратурі. Є маса україномовних здібних юристів і прокурорів, які готові долучитися до цього. Я сподіваюся, що буде велика відкритість до цього. І ми зможемо тим способом долучитися до швидшого розвитку», – сказав Павло Ґрод.

Західні інвестори, які вкладали кошти в Україну, вже не раз опинялися в ситуаціях, коли вони не могли захистити свої права в українських судах. Іноземні інвестори часто скаржаться на нечинність принципу верховенства права в Україні і нереформовані українські суди, які іноді виносять рішення не за законом.