У Зеленського з участю послів ЄС та «Групи семи» говорили про підтримку судової реформи

В Офісі президента України 16 вересня відбулася робоча зустріч, присвячена реалізації судової реформи, повідомляє офіційний сайт глави держави. Учасники, серед яких були українські депутати, чиновники і судді, а також посли країн «Групи семи» та Євросоюзу в Україні, обговорили імплементацію законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін нагадав, що 13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, через що затягується її формування.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що «хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб». Голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що «Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо».

Глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням для України, її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що не допустить «блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював». «Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість», – сказав того дня Зеленський.

Рада суддів 13 серпня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Етична рада має складатися з шести членів, із них трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.

Минулого тижня міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».

Водночас Центр протидії корупції заявив, що, за його даними, Рада суддів України збирається «в порушення закону не делегувати в етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу».