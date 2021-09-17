Держдепартамент США закликає «врятувати» судову реформу в Україні

Відмова Ради суддів України призначити українських суддів до Етичної ради, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя, загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні, заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ще є час врятувати ці зусилля. Рада суддів може виконати свої зобов’язання щодо виконання закону і висунути кандидатури. Ми підтверджуємо свою підтримку цій критичній реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції. Судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей, а також чесність і справедливість. Український народ заслуговує на це», – цитує заяву Неда Прайса пресслужба Держдепартаменту.

Напередодні «Група семи» (G7) закликала Раду суддів «забезпечити швидке висунення» експертів до Етичної ради ВРП.

Рада суддів 13 вересня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Етична рада має складатися з шести членів, із них трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить «блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював».

Минулого тижня міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».