Депутатка Скороход заявила, що Полякова вбили

Народна депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що її нареченого, депутата Антона Полякова вбили. Вона сказала про це в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 31 жовтня.

«Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю», – заявила депутатка.

Вона додала, що бачила на тілі загиблого «борозду на шиї», начебто від удушення, походження якої, за словами Скороход, у поліції не пояснили.

Правоохоронні органи заяву депутатки наразі не коментували.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.