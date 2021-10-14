МВС: у Полякова знайшли два катетери з речовиною бурого кольору

Серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також підтвердив, що слідство встановило наявність метадону у крові депутата.

«Яким чином в організм народного депутата потрапив метадон – з’ясовує слідство. Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата, серед його особистих речей, було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів США, а також два зразки катетерів із речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми так само досліджуємо», – цитує Єніна пресслужба МВС.

Заступник міністра додав, що у справі вже провели велику кількість слідчо-оперативних дій. Він також подякував співробітникам патрульної поліції, які відреагували на порушення Правил дорожнього руху водієм таксі, в якому перебував народний депутат.

«На відео зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняють конкретний автомобіль, працюють із увімкненими боді-камерами, щоб ні у кого не було потім жодних сумнівів. Усі ці матеріали в подальшому залучені до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. Надалі до них приєдналася швидка. Ми бачимо дефібрилятор», – розповів він.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть».

Полякову було 33 роки.