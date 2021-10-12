Очільник МВС повідомив, коли з’являться перші результати експертиз у справі депутата Полякова

Приблизно через тиждень можуть з’явитися перші результати у справі про вбивство народного депутата України Антона Полякова. Про це, як вказує сайт МВС, повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, це пов’язано з тим, що невдовзі слідство отримає точні результати експертиз.

«Триває розслідування. Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної – це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною», – зазначив очільник МВС.

У свою чергу, директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко додав, що в організмі Антона Полякова було виявлено метадон.

«Детальніші відповіді про цю хімічну речовину, про час, можливий спосіб та наслідки її потрапляння у організм Антона Полякова нададуть тільки подальші дослідження експертів», – сказав Артем Шевченко.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть».

Полякову було 33 роки.