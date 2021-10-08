У поліції розглядають кілька версій смерті Полякова

Поліція розглядає кілька версій смерті народного депутата Антона Полякаова. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

«Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою», – зазначив Вигівський.

Він нагадав, що в попередньому висновку причиною смерті Полякова вказана «гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця».

Поліція призначила судово-медичну та судово-токсикологічну експертизу, щоб визначити, чи нема в організмі померлого токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин, сказав Вигівський.

Начальник поліції Києва додав, що слідство схиляється до версії, що смерть Полякова була природною.

Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть».

Полякову було 33 роки.