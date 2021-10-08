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У поліції розглядають кілька версій смерті Полякова

Начальник поліції Києва додав, що слідство схиляється до версії, що смерть Полякова була природною

Поліція розглядає кілька версій смерті народного депутата Антона Полякаова. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

«Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною: як самостійно, так і невідомою особою», – зазначив Вигівський.

Він нагадав, що в попередньому висновку причиною смерті Полякова вказана «гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця».

Поліція призначила судово-медичну та судово-токсикологічну експертизу, щоб визначити, чи нема в організмі померлого токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин, сказав Вигівський.

Начальник поліції Києва додав, що слідство схиляється до версії, що смерть Полякова була природною.

Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть».

Полякову було 33 роки.

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