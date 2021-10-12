Україна та ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол Словенії (країни, яка головує нині у ЄС – ред.) в Україні Томаж Менцин та голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель підписали у вівторок в Києві угоду між Україною та Європейським союзом про спільний авіаційний простір.

Підписання відбулась в рамках 23-го саміту Україна-ЄС в українській столиці.

У червні Рада Європейського союзу дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що передбачає відкриття ринку повітряного транспорту, нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Очікується, що угода сприятиме розвитку торгівлі, туризму, інвестиціям, здешевленню авіаквитків тощо.

Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України.

Раніше підписання угоди було неможливим через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, Україна не мала права ухвалювати будь-які односторонні рішення з цього приводу. 31 січня 2020 року Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про «відкрите небо».