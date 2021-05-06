Попередня оціночна місія ЄС представила звіт щодо готовності України до «промислового безвізу»

Попередня оціночна місія ЄС представила звіт щодо готовності України до укладання «промислового безвізу»

За результатами семи місяців роботи попередньої оціночної місії ЄС Україна представила заключний звіт щодо готовності «інфраструктури якості» країни до укладення Угоди АСАА, так званого «промислового безвізу», повідомляє пресслужба уряду.

«Експертна робоча група провела загалом 18 онлайн-засідань, за результатами яких надано низку рекомендацій. Йдеться про необхідність розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укладання Угоди ACAA, новий формат таблиць відповідності законодавства України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. Разом з тим, європейські експерти зазначили, що за останні 10 років Україна досягла значних результатів у впровадженні актів законодавства ЄС в пріоритетних секторах», – заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, оціночна робота тривала з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів актам законодавства ЄС.

«Європейська сторона, в свою чергу, відмітила конструктивний та високопрофесійний діалог з українськими фахівцями, який розпочався у жовтні 2020 року в рамках роботи попередньої оціночної місії ЄС. Також було наголошено на важливості реалізації проєктів технічної допомоги в розбудові інфраструктури якості України. Найближчим часом відбудуться додаткові зустрічі щодо подальших кроків із залучення технічної допомоги. За результатами сьогоднішньої зустрічі від європейської сторони очікується офіційне завершення роботи попередньої оціночної місії ЄС. Наступним кроком буде початок роботи з отримання мандату на проведення переговорів щодо укладення Угоди АСАА», – повідомила пресслужба уряду.

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Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає створення «промислового безвізу», тобто продукція, вироблена в Україні та охоплена Угодою АСАА, відповідним чином маркуватиметься, а сертифікати на таку продукцію визнаватимуться в країнах ЄС без додаткових випробувань.