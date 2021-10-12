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Єврокомісія шукає шляхи для забезпечення України постачанням газу – фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року

Європейська комісія працює над шляхами забезпечення України газом, заявила президентка органу ЄС Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

За її словами, енергетична безпека є одним із питань, у яких Європейський Союз підтримує Україну.

«Я розумію занепокоєння України щодо зменшення постачання газу від «Газпрому» і не тільки на цю зиму, а й на наступні зими. Комісія спільно з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України. Ми також тісно співпрацюємо з Україною для того, щоб збільшити спроможності постачання газу від країн-членів ЄС. Це включає можливість роботи щодо реверсивних потоків газу від Словаччини», – сказала вона.

Фон дер Ляйєн додала, що Брюссель та Київ розглядають можливість спільного зберігання газу, ймовірно, в українських газосховищах. Вона підкреслила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

«Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу. Що стосується інших тем, які ми обговорили – Україна також може вжити кроків, щоб покращити ситуацію з енергонезалежністю, а найкраща енергія – це енергія, яку ви не використовуєте. Тому енергоефективність змінить правила гри», – вважає вона.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу заявив, що енергетична безпека є однією із запорук незалежності та суверенітету України.

«Завершення будівництва «Північного потоку-2» відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже наявних. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи», – додав глава держави.

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25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.

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