Єврокомісія шукає шляхи для забезпечення України постачанням газу – фон дер Ляйєн

Європейська комісія працює над шляхами забезпечення України газом, заявила президентка органу ЄС Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня.

За її словами, енергетична безпека є одним із питань, у яких Європейський Союз підтримує Україну.

«Я розумію занепокоєння України щодо зменшення постачання газу від «Газпрому» і не тільки на цю зиму, а й на наступні зими. Комісія спільно з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України. Ми також тісно співпрацюємо з Україною для того, щоб збільшити спроможності постачання газу від країн-членів ЄС. Це включає можливість роботи щодо реверсивних потоків газу від Словаччини», – сказала вона.

Фон дер Ляйєн додала, що Брюссель та Київ розглядають можливість спільного зберігання газу, ймовірно, в українських газосховищах. Вона підкреслила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

«Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу. Що стосується інших тем, які ми обговорили – Україна також може вжити кроків, щоб покращити ситуацію з енергонезалежністю, а найкраща енергія – це енергія, яку ви не використовуєте. Тому енергоефективність змінить правила гри», – вважає вона.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу заявив, що енергетична безпека є однією із запорук незалежності та суверенітету України.

«Завершення будівництва «Північного потоку-2» відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже наявних. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи», – додав глава держави.

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25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.