Єрмак провів в ОП засідання робочої групи щодо «Північного потоку-2»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 7 жовтня провів установче засідання робочої групи щодо російського газопроводу «Північний потік-2», повідомляє пресслужба ОП.

Робоча група була утворена президентом України Володимиром Зеленським. Вона має напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків від «Північного потоку-2» та інших газопроводів, що оминають Україну.

На першому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі, а також алгоритм дій на найближчу перспективу.