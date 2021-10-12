Україна та ЄС визнали важливість зміцнення «Східного партнерства» – заява

Україна та ЄС визнали важливість зміцнення «Східного партнерства». Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, де визнано поточні досягнення цієї зовнішньополітичної ініціативи.

Відповідно до оприлюдненого на сайті Офісу президента України тексту заяви, Україна та ЄС з нетерпінням очікують шостого саміту «Східного партнерства» у 2021 році, який має затвердити «амбітні довгострокові цілі та нову генерацію пріоритетів».

«Ми визнали поточні досягнення та важливість подальшого зміцнення Східного партнерства на основі спільних цінностей та принципів диференціації, інклюзивності та спільної власності, а також у цьому зв’язку пригадали декларацію Саміту Східного партнерства 2017 року. Ми позитивно відзначили ініціативу трьох асоційованих партнерів, спрямовану на посилення координації між ними та поглиблення співпраці між трьома асоційованими партнерами і ЄС», – йдеться у заяві за підсумками саміту.

Як зазначає ОПУ, у межах 23-го саміту Україна–ЄС підписано низку документів – про спільний авіаційний простір; угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»; угоду про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021-2027).

Київ сьогодні приймає 23-й саміт Україна-ЄС. Від Євросоюзу прибули президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.