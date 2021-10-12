Під санкції ЄС мають потрапити всі причетні до російських «виборів» в Криму та на Донбасі – Зеленський

Спільна заява за підсумками саміту України та Євросоюзу вчергове фіксує, що відповідальної за конфлікт на українській території є Росія, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський подякував ЄС за продовження санкцій проти Росії, але висловив думку, що «потреба в зміцненні санкційного списку назріла давно».

«До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Росії в окупованому Криму, Севастополі та тимчасово окупованих територіях на Донбасі. Без уваги не мають лишитися й системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові», – сказав він.

Президент назвав важливим кроком запровадження обмежень проти ще восьми людей за окупацію Криму Росією. Він додав, що сторони саміту домовилися подвоїти зусилля для звільнення 450 українських полонених, незаконно утримуваних Росією.

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«Спільна заява, яку ми ухвалили сьогодні, відображає амбітність порядку денного документу ЄС. Цей документ містить потужні сигнали на підтримку територіальної цілісності та незалежності України», – зазначив він.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму виступі також повторив підтримку Євросоюзом територіальної цілісності та незалежності України.

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу.