Європарламент закликав ЄС ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі

Європарламент ухвалив резолюцію про ситуацію в Білорусі із закликом ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі. Текст документа опублікований на сайті Європарламенту.

Нові обмежувальні заходи пропонується зосередити на фізичних і юридичних особах, причетних до репресій в Білорусі і незаконному переміщенню людей через кордони.

Депутати Європарламенту зазначили, що раніше запроваджені економічні санкції надали тільки частковий ефект на режим Олександра Лукашенка. У зв’язку з цим запропоновано посилити адресні економічні санкції, в тому числі проти підприємств, що фінансують білоруську владу. Влада ЄС також закликала обмежити виділення фінансової допомоги Білорусі і заморозити будь-яку співпрацю.

Депутати також закликають оголосити співробітників Комітету державної безпеки Білорусі персонами нон-грата в Євросоюзі, а також відкликати послів з Мінська для консультацій. Громадянам Білорусі, які тікають з країни за політичними мотивами, як йдеться в документі, пропонується спростити процедури отримання віз і проживання.

У Європарламенті вважають, що потрібно провести розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти своїх громадян, включаючи вбивство Романа Бондаренка. Депутати закликали ЄС застосовувати «принцип універсальної юрисдикції» і готувати судові справи проти білоруських чиновників, включаючи Лукашенка.

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Четвертий пакет санкцій проти білоруської влади Євросоюз затвердив в червні 2021 року. Вони були введені через репресії і порушення прав людини режимом Лукашенка. В обмежувальний список потрапили 78 осіб і вісім компаній, активи яких будуть заморожені. Слідом за Євросоюзом санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з режимом Лукашенка, ввели США, Канада і Великобританія.

У списку санкцій потрапили такі компанії, як МАЗ, БелАЗ, «Белаеронавігація», Bremino Group, Globalcustom, «Нова нафтова компанія», Logex і Sohra. Серед фізичних осіб – судді, слідчі, прокурори, депутати, представники державних медіа, адміністрація деяких вузів, чиновники і бізнесмени.