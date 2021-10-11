ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму

Європейський союз розширив санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох людей. Відповідне рішення було ухвалене 11 жовтня.

Інформацію про них сьогодні опублікують у журналі ЄС.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.

У вересні 2021 року ці обмежувальні заходи були продовжені ще на шість місяців.

Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.