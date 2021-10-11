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ЄС розширив санкційний список за окупацію Криму

ЄС вніс ще вісьмох людей до санкційного списку, пов’язаного з окупацією українського півострова

Європейський союз розширив санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох людей. Відповідне рішення було ухвалене 11 жовтня.

Інформацію про них сьогодні опублікують у журналі ЄС.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.

У вересні 2021 року ці обмежувальні заходи були продовжені ще на шість місяців.

Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.

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