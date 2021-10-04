ЄС планує запровадити санкції за окупацію Криму проти восьми суддів і прокурорів із півострова

Посли Європейського союзу вирішили додати ще вісьмох людей до санкційного переліку за порушення територіальної цілісності України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

За його інформацією, санкції планують запровадити проти восьми суддів і прокурорів з Криму, які ухвалювали «політично вмотивовані рішення або вироки» щодо людей, які не погодилися з незаконною анексією півострова. Прізвища осіб, щодо яких запровадять санкції, поки не оприлюднюються.

Офіційно рішення про санкції планують ухвалити і опублікувати 11 жовтня. Наразі санкційний перелік налічує 177 людей і 48 організацій.

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Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним особам і організаціям.

У вересні 2021 року ці обмежувальні заходи були продовжені ще на шість місяців.

Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.