Канцлерка часто зустрічалася із президентом Росії, мала чітку позицію щодо анексії Криму і в той же час лобіювала газовий проект «Північний потік 2». То як Меркель вела політичні ігри з Путіним? Які гучні заяви робила Меркель про Крим? Чому анексія не розсварила Німеччину та Росію? Чи витримала Ангела Меркель перевірку Кримом і чи проводитиме Німеччина таку політику й надалі?
Чому анексія Криму не розсварила Меркель із Путіним?
Випуски
-
10:00, 03 жовтня 2021
За що затримали топ-чиновників Криму? | Крим.Реалії
-
12:00, 02 жовтня 2021
Крим після Меркель: як домовлялася з Путіним? | Крим.Реалії
-
08:00, 27 вересня 2021
Ялта без лікарів | Крим. Реалії
-
10:00, 26 вересня 2021
Як із Криму заглушили українські ЗМІ? | Крим.Реалії
-
12:00, 25 вересня 2021
Російські медики гастролюють Кримом? | Крим.Реалії
-
09:00, 21 вересня 2021
Крим за тиждень: Xiaomi, крадіжка у Ялті, Дзержинський та справа Єсипенка | Крим.Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Війна України з Росією на усіх фронтах. Що відбувається?
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ