Чому анексія Криму не розсварила Меркель із Путіним?

Канцлерка часто зустрічалася із президентом Росії, мала чітку позицію щодо анексії Криму і в той же час лобіювала газовий проект «Північний потік 2». То як Меркель вела політичні ігри з Путіним? Які гучні заяви робила Меркель про Крим? Чому анексія не розсварила Німеччину та Росію? Чи витримала Ангела Меркель перевірку Кримом і чи проводитиме Німеччина таку політику й надалі?