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Чому анексія Криму не розсварила Меркель із Путіним?

Чому анексія Криму не розсварила Меркель із Путіним?
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Чому анексія Криму не розсварила Меркель із Путіним?

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Канцлерка Німеччини завершує свою політичну кар'єру і йде на відпочинок після 16 років на посаді. Ангела Меркель єдиний європейський політик, хто найдовше був лідером своєї держави у час, коли Росією керував Володимир Путін.

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Канцлерка часто зустрічалася із президентом Росії, мала чітку позицію щодо анексії Криму і в той же час лобіювала газовий проект «Північний потік 2». То як Меркель вела політичні ігри з Путіним? Які гучні заяви робила Меркель про Крим? Чому анексія не розсварила Німеччину та Росію? Чи витримала Ангела Меркель перевірку Кримом і чи проводитиме Німеччина таку політику й надалі?

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