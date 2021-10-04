Масова загибель птахів на Сиваші: директор херсонського заповідника не виключає спалах пташиного грипу

Директор біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко не виключає, що масова загибель птахів на Сиваші в окупованому Криму могла бути викликана хворобою, можливо, пташиним грипом. Про це він заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«За нашими даними, перед тим як інформація про цей інцидент прорвалася, криза розвивалася кілька днів. Поки важко коментувати, що саме сталося. Там загинули птиці навколоводні, у нас в заповіднику зупиняється дуже небагато таких. Що конкретно сталося з кримського боку – це повинна сказати ветеринарна служба, провівши відповідні аналізи і відреагувавши. Я, до речі, не виключаю, що це може бути спалах пташиного грипу», – заявив Гавриленко.

Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що така масова загибель птахів не може бути викликана природними причинами.

«Це навряд чи бактеріологічне або вірусне захворювання, тому що таку одномоментну і масову загибель птахів тисячами не може викликати ні одна хвороба. Швидше за все, це отруєння високотоксичними речовинами, адже загинули насамперед птахи, що харчуються планктоном», – сказала вона у коментарі Крим.Реалії.

У Криму на узбережжі затоки Сиваш (його часто називають озеро Сиваш) загинули близько 5-7 тисяч птахів. Про це повідомили місцеві ЗМІ 30 вересня. Представники «Россільгоспнагляду» в окупованому Криму назвали ситуацію «рядовою» та наголосили, що «боятися нічого». При цьому глава так званого «Держкомітету ветеринарної медицини» в окупаційному «уряді Криму» закликав не відвідувати затоку Сиваш.