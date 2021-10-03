Pandora Papers: «Слідство.інфо» заявило про причетність власника «Епіцентру» Гереги до бізнесу в Криму

Проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» після опрацювання документів Pandora Papers з’ясував, що власник мережі супермаркетів «Епіцентр» і депутат Верховної Ради Олександр Герега володіє бізнесом в окупованому Росією Криму. Сам політик в коментарі журналістам заперечив цю інформацію.

Так, згідно з даними Pandora Papers, Олександр і його дружина Галина Герега є власниками п’яти кіпрських компаній, що допомагає їм володіти мережею гіпермаркетів у Криму.

За результатами розслідування, Гереги стали власниками кіпрських компаній через офшори. Серед списку є два фонди і компанії Funfationsansalt і Gold Taurus Stiftung. Структура цих компаній дозволяла їм уникнути декларування.

У декларації Гереги відсутні фонди двох з п’яти кіпрських компаній, одна з них – Edlagor Enterprises Limited, що володіє мережею будівельних гіпермаркетів в Криму – «Новацентр К» – найбільший платник податків у бюджет Севастополя. У цієї мережі чотири гіпермаркети, три з них розташовані в Севастополі та ще один – в Сімферополі. До анексії Криму вони були частинами «Епіцентру».

Олександр Герега, в свою чергу, усі звинувачення заперечує.

«Контроль над нерухомим майном і операційною діяльністю «Епіцентр К» у Криму було втрачено після його окупації і анексії Росією», – сказав Герега, коментуючи інформацію журналістів.

Раніше про кримський бізнес Гереги повідомляли журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та каналу «UA: Перший»). За їхніми даними, Олександр Герега з дружиною Галиною продовжують вести свій бізнес в Криму та мають фірму в Московській області.

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У 2015 році журналісти «Схем» з’ясували, що діяльність в гіпермаркетах замість української фірми в 2014 році почала проводити російська юридична особа «Новацентр К». Очолив цю фірму колишній комерційний директор українського «Епіцентру К» в Криму Юрій Носач. «Епіцентр К» постачав товари на полиці гіпермаркетів «Новацентр К» через кримського посередника – фірму «Алмера».

Понад 600 журналістів з усього світу упродовж року досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після витоку, так звані Pandora Papers.