Раніше розслідування на цю ж тему публікували наші колеги з проєкту «Схеми» і колега Вікторія Веселова з Крим.Реалії. В іншій серії викривальних документів офшорних баз, відомих як Panama Papers, фігурував підприємець з Естонії, – Ґіллар Тедер. Який, начебто, має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговельний центр «Южная галерея» у Сімферополі, побудований компанією Тедера у 2014-му, продовжив роботу після окупації.
Крим.Реалії отримали від українських спецслужб робоче листування Тедера. З нього зрозуміло, як естонець намагався приховати свій бізнес на півострові і домовитися про позику з російським державним банком ВТБ.
Зустрітися з журналістами Крим.Реалії Ґіллар Тедер відмовився, а з колегами з програми «СХЕМИ» обговорив долю Sky Mall, за який він судиться. І як Sky Mall став заставним майном під кредит у $60 мільйонів від державного «Укрексімбанку». Про це дивіться нове розслідування програми «СХЕМИ».
Teder Papers у Криму: Як олігарх із ЄС врятував свій бізнес в окупованому Криму?
Раніше розслідування на цю ж тему публікували наші колеги з проєкту «Схеми» і колега Вікторія Веселова з Крим.Реалії. В іншій серії викривальних документів офшорних баз, відомих як Panama Papers, фігурував підприємець з Естонії, – Ґіллар Тедер. Який, начебто, має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговельний центр «Южная галерея» у Сімферополі, побудований компанією Тедера у 2014-му, продовжив роботу після окупації.
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