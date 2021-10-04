У Pandora Papers фігурують Алієв, Назарбаєв та Путін

Фігурантами Pandora Papers виявилися низка світових лідерів, зокрема, президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та колишній прем’єр-міністр Британії Тоні Блер.

Загалом же у документах офшорних компаній фігурують близько 35 нинішніх та колишніх лідерів держав, а також понад 300 чиновників.

Результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який входить до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Як виявили журналісти, сім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва та його близькі соратники таємно брали участь у майнових угодах у Великій Британії, переважно у Лондоні, вартістю майже 700 мільйонів доларів. Більшість цих об’єктів були придбані за готівку.

Згідно з документами, Алієви, яких давно звинувачують у корупції, придбали загалом 17 об’єктів нерухомості, уточнює ВВС. Так, син Алієва, Гейдар, був власником чотирьох будівель у престижному лондонському районі Мейфейр в 11 років. Блок будівель був придбаний підставною компанією за 44,7 мільйона доларів, а через місяць переданий Гейдару.

Адміністрація Алієва та члени його родини не відповіли на запити прокоментувати оприлюднену інформацію.

За даними OCCRP, інші опубліковані офшорні документи свідчать, що «неофіційна третя дружина» експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва отримала 30 мільйонів доларів. У передачі Ассель Курманбаєвій коштів були задіяні шість офшорних компаній.

У Назарбаєва не відповіли на прохання прокоментувати ці дані.

Pandora Papers пов’язують президента Росії Володимира Путіна з секретними активами в Монако.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Світлана Кривоногих, яку називають близькою подругою президента Росії, і дочка якої Ліза, як стверджували ЗМІ, феноменально схожа на Путіна, з 2006 року є бенефіціаром компанії Brockville Development Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. За даними реєстру нерухомості Монако, Brockville володіє квартирою в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star поблизу казино Monte Carlo, її вартість – 3,6 мільйона євро. Номінальним власником Brockville зазначений панамський офшор Radnor Investments SA. Раніше він фігурував в угодах з часткою нафтотрейдера SNG Trading, що належав одному Путіна, бізнесменові Геннадію Тимченку.

Кривоногих, її 18-річна дочка, та Кремль не відповіли на запити про коментар.

Як пише ВВС, у Pandora Papers також фігурує прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан. Зокрема йдеться про те, що представники його найближчого оточення, зокрема міністри та їхні сім’ї, таємно володіють компаніями та трастовими фондами на мільйони доларів.

В опублікованих документах згадуються також король Йорданії Абдулла ІІ, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та колишній очільник уряду Великої Британії Тоні Блер.

Pandora Papers оприлюднили через п’ять років після публікації розслідування Panama Papers у 2016 році.

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах як, Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.