Арешт «ексвіцепрем’єра». За що затримали топ-чиновників в окупованому Криму?

У підконтрольному Росії уряді Криму – мінус 4 топ-чиновники. Двоє – звільнені та під слідством, двох відправили у відставку. За сім років окупації арештували вже 3 місцевих урядовців, які відповідали за реалізацію російської Федеральної цільової програми на окупованому півострові. Ця програма – головне джерело надходження у Крим грошей із бюджету Росії. Звинувачення у шахрайстві висунуті проти ексвіцепрем’єра російського уряду Криму з питань ФЦП Євгена Кабанова, він побував у СІЗО, зараз – під домашнім арештом. Раніше з цього ж крісла в СІЗО доправили екс-регіонала Віталія Нахлупіна та росіянина Олега Казуріна. За що затримали російських топ-чиновників?

Із чиновницьких крісел до СІЗО

Історія розгорталася стрімко: 22 та 23 вересня йдуть у відставку нібито за власним бажанням підконтрольні Росії міністр будівництва Криму Михайло Храмов та віцепрем’єр російського уряду Криму з питань федеральної цільової програми Євген Кабанов. Обшуки, затримання і буквально за добу суд уже відправляє їх у СІЗО.

«Перемога буде за нами», – каже Кабанов. «Суд розбереться», – коментує Храмов. З зали суду їх виводять в кайданках. Однак оператор близького до влади Криму агентства «Крыминформ» знімає через вікно, як у дворі суду вони вже стоять зі звільненими руками, з посмішками, у розслаблених позах.

Кабанову та Храмову висунули підозри у шахрайстві в особливо великому розмірі. Обвинувачення стверджує, що у 2020 році російському бюджету були завдані збитки на суму 57,5 млн рублів під час будівництва водогону від Іванівського водозабору в Сімферопольському районі до водоочисних споруд гідровузла.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов ці відставки та затримання не коментував.

Третя людина, яка разом із Кабановим та Храмовим проходить у справі – очільник організації-підрядника ТОВ «Мастер-Юг» Роман Журавльов. Таку інформацію оприлюднило агентство «Крыминформ».

Федеральна цільова програма – це найпотужніше джерело вливання грошей у півострів з Москви. Її продовжили до 2025 року, за десять років – з 2015 до 2025 – Крим має отримати 1,37 трильйона рублів.

Ось що про свою роботу в програмі «На крючке» говорив Кабанов незадовго до арешту.

«Крим дійсно входить в топ-п'ять за рівнем бюджетних інвестицій, тому без вимогливості і певної жорсткості бути точно не може. На жаль, всім людям властиво обманювати, лінуватися, тому по-іншому ніяк. Я не про себе зараз», – казав Кабанов.

На суді з обрання запобіжного заходу Кабанов заявив, що він невинний. Його адвокати стверджують, що збитки, які інкримінують їхньому підзахисному, були повернуті на рахунки державного замовника.

«Я не вважаю за можливе визнати, що я викрав кошти. (Водвід був побудований) за 4 місяці при планових 12-ти, відповідав всім ГОСТам та правилам. Не вважаю себе винним в розкраданні. Так, напевно, можливо, десь я пропустив питання ціноутворення, як каже слідство, але до розкрадання я точно не причетний», – цитує Кабанова близьке до влади Криму видання «Крыминформ».

Зловживання «на воді»

Історик та політолог з Криму Євгенія Горюнова звертає увагу на те, що справа стосується найнагальнішої проблеми Криму – води.

«Може бути, дійсно не було нічого іншого, не змогли накопати. Можливо вони робили ювелірно, дуже акуратно, пам'ятаючи попередніх чиновників, які на цьому всьому погоріли. Може бути, тут вода якраз теж використовувалася. Головна проблема Криму і росіяни намагалися показати, що ось, він на святе посягнув, що не на якихось там об'єктах, щось там не добудував, а ось саме на святому – на воді», – вважає Євгенія Горюнова.

Тридцятидев’ятирічний Євген Кабанов – фігура в Криму доволі одіозна. До призначення віцепрем’єром восени 2018-го він – власник компанії «Интерстрой». Це – один із найбільших та найскандальніших забудовників на півострові.

Після арешту Кабанова телеканал «Первый Севастопольский» нагадав глядачам про об’єкти «Интерстроя», проти яких боролася громадськість. Це й забудова Солдатського пляжу в Севастополі, і кілька «висоток» в місті.

«Висотку компанії «Интерстрой» на вулиці Ярошенко – «Вершина успіху», севастопольці перейменували у «Вершину хамства». Вона повністю закрила огляд на Володимирський собор у Херсонесі», – йдеться в матеріалі телеканалу.

Сорокарічний Михайло Храмов до російського уряду Криму був призначений за ініціативи Кабанова. До цього, з 2014 року, обіймав керівні посади в так званому уряді Севастополя.

Скандали і скандальчики

Обидва, і Кабанов і Храмов, коли були чиновниками, потрапляли у скандали.

Євген Кабанов у літаку відмовився вдягати маску та облаяв стюарда.

Михайло Храмов у 2019 році мав конфлікт із російськими поліцейськими на трасі біля Ростова-на-Дону. Сторони звинуватили одна одну в побитті. Найцікавіше - це автівка, яку вів Храмов. Він тоді заявив, що це його BMW X5. Вартість цієї машини може сягати до 75 тисяч доларів. На той момент вона задекларована Храмовим не була.

Але найсвіжіший та нетиповий скандал – це історія із балотуванням Євгена Кабанова до Держдуми від «Єдиної Росії». Він пройшов праймериз і … зняв свою кандидатуру.

Деякі кримські громадські діячі вважають, що Кабанов хотів захиститися мандатом, але йому не дали.

«Я не міг знайти таких інших прикладів у всій Росії, коли вища посадова особа висувається від «Єдиної Росії», перемагає на праймеріз, а потім знімається, і говорить про те, що «я буду розвивати республіку». І «Єдина Росія» вже не може висунути свого кандидата. Висувають Бабашова, який змушений збирати підписи як самовисуванець. Ось це нагнітання, що нікуди «я не збираюся йти, я буду розвивати Крим далі», напевно, спонукало силовиків провести одномоментні операції із його затримання і зняття з посади», – вважає кримський громадський діяч Олександр Таліпов.

Звинувачення проти Кабанова – за більш легкою статтею, аніж проти його попередників. Олег Казурін вже засуджений за хабар, розслідування по справі Віталія Нахлупіна, теж звинуваченого у хабарництві, триває вже три роки. Але проти Євгена Кабанова можуть з’явитися додаткові епізоди.

«Я думаю, підепізодів буде безліч. І шахрайства, пов'язані з ТОВ «Интерстрой», я думаю, і заподіяна шкода держслужбі за рахунок лобіювання приватного будівельного бізнесу. І я думаю, будуть задаватися питання щодо виведення в офшори значних фінансових коштів, пов'язаних з компанією, в якій Кабанов свого часу був директором», – вважає Олександр Таліпов.

Зараз Євген Кабанов та Михайло Храмов вже вийшли з СІЗО під домашній арешт. Але політолог Євгенія Горюнова вважає, що їм навряд чи вдасться залишитися без звинувачувального вироку.

Прикриють чи не прикриють

«Для них це - копійки. 57 мільйонів в масштабах того ж Кабанова і Храмова - це не такі великі суми, за які вони могли б переживати. Це не мільярди, як у Казуріна. Тому, можливо, що тут буде не таке серйозне покарання, скажімо так. Але воно настане і це буде або умовний термін, із забороною займати якісь державні посади або щось подібне. Тому що російська машина, вона по-іншому не працює, вона не може виправдати повністю: а навіщо ми тоді їх брали, якщо в результаті ми нічого не доведемо. Це удар по силовиках.

Безумовно, що брали цих хлопців не за вказівкою місцевих, а за вказівкою Кремля. Вони, звичайно, сподіваються, що зможуть домовитися в Москві. Можливо, вже і домовилися по якихось параметрах, тому що ціна питання знову-таки. Явно, що є люди, які їх підтримують в Москві, тому що вони лобіювали їхні інтереси, тому що вони були учасниками корупційних схем, які, безумовно, були при таких мільярдах. Тому що як їх не буде? Це ж буде вже не Росія. Тож вони сподіваються, що легко відбудуться», – вважає політолог Євгенія Горюнова.

Сергію Аксьонову ці гучні справи, скоріш за все, нічим не загрожують. Швидкі відставки напередодні затримання говорять про те, що за цих своїх підлеглих не тримався. Ще після затримання Нахлупіна у 2018 році політологи зазначали, що Крим контролює ФСБ, а не Аксьонов.

«Все частіше використовують такі ось радянські методи – взяли, заарештували. І начальників місцевих, і їх супротивників – кримськотатарських активістів або якихось блогерів ще. По суті, з Криму роблять якусь філію Чечні, під жорстким управлінням силового блоку, де ані зітхнути, ані охнути», – комментував восени 2018 року затримання Нахлупіна російський політолог Дмитро Орєшкін.

Перед арештом Віталія Нахлупіна Аксьонов розповідав, як заручився підтримкою директора ФСБ Росії Бортникова.

«Я давав кошти на передачу хабарникам. Щоб мені якомога швидше мені ці кошти повертали, оскільки я теж обмежений в ресурсі. У мене більше 2 мільйонів рублів знаходяться як речові докази в різних кримінальних справах, передані різним товаришам по хабарах. В тому числі я просив і звертався до Олександра Васильовича, і дякую тут ФСБ, вони реагують швидко, щоб вони посилили за рахунок працівників апарату в тому числі контроль за реалізацією ФЦП і так далі», – розповідав у 2018 році Сергій Аксьонов.

Цього разу ситуація схожа – те саме крісло, хоча стаття для підозрюваного інша.

«Крим знаходиться повністю під контролем ФСБ, природно, що Аксьонов – зовсім не вільна, самостійна фігура. Тобто він може призначати якісь свої кадри, але в разі, якщо йому скажуть з центру, що цими кадрами потрібно пожертвувати – він буде ними жертвувати. Абсолютно не замислюючись здавати цих людей, тому що йому головне – втриматися самому, інакше замість них посадять його. Аксьонов така фігура, яка поки всіх влаштовує, тому що він виконує всі вказівки, які йому дають», – вважає політолог з Криму Євгенія Горюнова.

Після затримання Кабанова та Храмова у відставку відправили міністра транспорту російського уряду Криму Євгена Ісакова. А після пішов з посади Олексій Титов – гендиректор «Инвестрой» – структури, що займається організацією та супроводом держзамовлень, кошторисом і цінами цих контрактів. За кілька днів – у відставці і міністр охорони здоров’я російського уряду Криму Олександр Остапенко.