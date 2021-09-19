Таємниця Олександра Франчетті: як росіянин захоплював Крим та їздив на Донбас

Агент російських спецслужб чи фітнес-тренер із Чехії? Хто такий Олександр Франчетті і чому у росіянина італійське прізвище?
12 вересня 2021 року, за поданням України, прямо в Празькому аеропорту імені Вацлава Гавела затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. Він планував летіти з Чехії до Москви. Ордер на арешт Україна видала ще в 2020 році. Його звинувачують за статтею 260 Кримінального Кодексу України – участь у незаконних збройних формуваннях. Мова йде про події так званої «крымской весны».
Про життя Олександра Франчетті відомо не багато. Йому 48 років, родом із Воронежа. Має доньку на ім’я Діа. З 90-х років працював у Чехії фітнес-тренером, у 2000-х отримав посвідку на проживання. До 2004 року мав прізвище Олєнєв.
Як, з’ясували Крим.Реалії у Олександра ще є рідна сестра Яна, і вона також із прізвищем Олєнєва. В лютому 2014 року, під крилом так званої «Севастопольської самооборони», створив розвідгрупу «Северный ветер». Був співзасновником двох чеських фірм, та вони вже ліквідовані, остання в 2020 році. Із 2013 по 2020 рік публікував вірші. З проросійськими рухами, до подій 2014 року в Криму помічений не був.
«З 2005 року я активно займався проукраїнською діяльністю в місті Севастополі. І майже всіх проросійських діячів я знав особисто. Адже ми не одноразово перешкоджали їх мітингам, російським маршам тощо. Але я ніколи не чув цього прізвища чи цю організацію», – розповів у коментарі Крим.Реалії проукраїнський активіст із Севастополя Дмитро Білоцерковець.
На багатьох фото та відео Франчетті разом із сербом Деяном Беричем, позивний «Декі», який після анексії Криму став відомим бойовиком-іноземцем в угрупованнях «ЛДНР».
Франчетті та Берич часто розповідали, що були разом у розвідгрупі «Северный ветер». Навіть хизувались, що охороняли стратегічні об’єкти: газопровід, лінії електропередач та навіть сприяли ліквідації диверсійної групи. Звідки у Франчетті навички командування групою і знання розвідника невідомо.
«Якщо пан Франчетті приїхав до Севастополя і почав захищати якісь там військові об’єкти, то це робилось лише з погодження російських військових і російських спецпризначенців. По іншому бути просто не могло. Інакше б російські військові їх туди просто не допустили б. Він є або працівником російських спецслужб, або їх засланцем, виконував якийсь контракт», – прокоментував Крим.Реалії проукраїнський активіст із Севастополя Дмитро Білоцерковець.
Олександр Франчетті кілька разів їздив у гості до «Декі», на непідконтрольну територію Донбасу.
Приміром, на відео опублікованому в 2019 році Франчетті сидить за одним столом із бойовиками угруповання «ЛДНР» – Альбертом Андієвим, Деяном Берічем та журналістом пропагандистського каналу «Россия 24» Олександром Сладковим. До речі, це кафе, дуже схоже на те, в якому підірвали ватажка бойовиків Захарченка в 2018 році.
Прізвище Франчетті у Олександра, ймовірно, – від колишньої дружини. Цю інформацію журналісту із Севастополя повідомили інформатори.
«Мені повідомили, що він взяв прізвище чи то дружини, чи то колишньої дружини. Це сталось, коли він ще жив у Чехії. Можна припустити, що у неї було італійське етнічне походження. Ну ще ім'я його доньки теж опосередковано на це натякає, адже її звати Діа», – поділився з Крим.Реалії журналіст із Севастополя Давид Аксельрод.
Про те, що Олександр Франчетті розлучений, можна зрозуміти й з його розповіді про приїзд до Криму. Він зазначає, що працював у Воронежі, а 25 лютого, потягом приїхав у Севастополь рятувати свою «дівчину».
Російські ЗМІ публікують різні коментарі та інтерв’ю з донькою Франчетті і називають її Діа Франчетті. Також з публікації «Украина.ру» стало відомо й ім’я матері затриманого – Белла Олександрівна. Своє справжнє прізвище не називає, повідомила лише дівоче – Дзалаєва. Жінка зазначає, що є етнічною осетинкою, нині живе на два міста – Вороніж та Владикавказ.
Також, з цього інтерв’ю стало відомо, що вперше Олександр Франчетті дійсно одружився в Чехії, ще в 90-х роках, на грузинці на ім’я Нона. У цьому шлюбі й народилася донька Діа, якій нині 19 років. А от як з’явилось прізвище Франчетті у російського громадянина – мати Олександра не розповідає.
Діа Франчетті заявляє, що її батька необхідно госпіталізувати. Мовляв, він потребує лікування від наслідків бореліозу. Ці слова підтверджує й мати Франчетті, зазначаючи, що в Криму Олександра вкусив кліщ.
Донька вважає, що батька затримали неправомірно, мовляв ніяких законів він не порушував, а став учасником подій у Криму в 2014 році, бо захищав свою батьківщину.
«Коли він пішов на паспортний контроль, чоловік, що перевіряв паспорти комусь зателефонував. Потім прийшов ще якийсь чоловік і попросив тата сісти на лавку і почекати. Згодом його забрали до якоїсь канцелярії. А потім вийшли і сказали мені, що мого батька затримано, бо українська держава вважає його чи то терористом, чи ще кимось і його треба заарештувати», – розповіла російському пропагандистському телеканалу «Звезда» донька затриманого Діа Франчетті.
На першому ж опублікованому відео після затримання Олександра Фрачетті, на питання «Як ви оцінюєте обвинувачення проти вас?», Олександр назвав це «Кроком до фашизму». Це сталось 12 вересня, в Празі. Заарештували росіянина прямо в приміщенні аеропорту, на паспортному контролі.
Найближчі кілька тижнів, Олександр Франчетті проведе за ґратами.
14 вересня Міський суд Праги арештував росіянина до вирішення питання по його екстрадицію до України. Офіс генерального прокурора України вже підтвердив вимогу про видачу громадянина Росії Франчетті. У зв’язку з цим, МЗС Росії направило до Чехії ноту протесту і закликала не видавати росіянина Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ