Таємниця Олександра Франчетті: як росіянин захоплював Крим та їздив на Донбас

Агент російських спецслужб чи фітнес-тренер із Чехії? Хто такий Олександр Франчетті і чому у росіянина італійське прізвище?

12 вересня 2021 року, за поданням України, прямо в Празькому аеропорту імені Вацлава Гавела затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. Він планував летіти з Чехії до Москви. Ордер на арешт Україна видала ще в 2020 році. Його звинувачують за статтею 260 Кримінального Кодексу України – участь у незаконних збройних формуваннях. Мова йде про події так званої «крымской весны».

Про життя Олександра Франчетті відомо не багато. Йому 48 років, родом із Воронежа. Має доньку на ім’я Діа. З 90-х років працював у Чехії фітнес-тренером, у 2000-х отримав посвідку на проживання. До 2004 року мав прізвище Олєнєв.

Як, з’ясували Крим.Реалії у Олександра ще є рідна сестра Яна, і вона також із прізвищем Олєнєва. В лютому 2014 року, під крилом так званої «Севастопольської самооборони», створив розвідгрупу «Северный ветер». Був співзасновником двох чеських фірм, та вони вже ліквідовані, остання в 2020 році. Із 2013 по 2020 рік публікував вірші. З проросійськими рухами, до подій 2014 року в Криму помічений не був.

«З 2005 року я активно займався проукраїнською діяльністю в місті Севастополі. І майже всіх проросійських діячів я знав особисто. Адже ми не одноразово перешкоджали їх мітингам, російським маршам тощо. Але я ніколи не чув цього прізвища чи цю організацію», – розповів у коментарі Крим.Реалії проукраїнський активіст із Севастополя Дмитро Білоцерковець.

На багатьох фото та відео Франчетті разом із сербом Деяном Беричем, позивний «Декі», який після анексії Криму став відомим бойовиком-іноземцем в угрупованнях «ЛДНР».

Франчетті та Берич часто розповідали, що були разом у розвідгрупі «Северный ветер». Навіть хизувались, що охороняли стратегічні об’єкти: газопровід, лінії електропередач та навіть сприяли ліквідації диверсійної групи. Звідки у Франчетті навички командування групою і знання розвідника невідомо.

«Якщо пан Франчетті приїхав до Севастополя і почав захищати якісь там військові об’єкти, то це робилось лише з погодження російських військових і російських спецпризначенців. По іншому бути просто не могло. Інакше б російські військові їх туди просто не допустили б. Він є або працівником російських спецслужб, або їх засланцем, виконував якийсь контракт», – прокоментував Крим.Реалії проукраїнський активіст із Севастополя Дмитро Білоцерковець.

Олександр Франчетті кілька разів їздив у гості до «Декі», на непідконтрольну територію Донбасу.

Приміром, на відео опублікованому в 2019 році Франчетті сидить за одним столом із бойовиками угруповання «ЛДНР» – Альбертом Андієвим, Деяном Берічем та журналістом пропагандистського каналу «Россия 24» Олександром Сладковим. До речі, це кафе, дуже схоже на те, в якому підірвали ватажка бойовиків Захарченка в 2018 році.

Прізвище Франчетті у Олександра, ймовірно, – від колишньої дружини. Цю інформацію журналісту із Севастополя повідомили інформатори.

«Мені повідомили, що він взяв прізвище чи то дружини, чи то колишньої дружини. Це сталось, коли він ще жив у Чехії. Можна припустити, що у неї було італійське етнічне походження. Ну ще ім'я його доньки теж опосередковано на це натякає, адже її звати Діа», – поділився з Крим.Реалії журналіст із Севастополя Давид Аксельрод.

Про те, що Олександр Франчетті розлучений, можна зрозуміти й з його розповіді про приїзд до Криму. Він зазначає, що працював у Воронежі, а 25 лютого, потягом приїхав у Севастополь рятувати свою «дівчину».

Російські ЗМІ публікують різні коментарі та інтерв’ю з донькою Франчетті і називають її Діа Франчетті. Також з публікації « Украина.ру » стало відомо й ім’я матері затриманого – Белла Олександрівна. Своє справжнє прізвище не називає, повідомила лише дівоче – Дзалаєва. Жінка зазначає, що є етнічною осетинкою, нині живе на два міста – Вороніж та Владикавказ.

Також, з цього інтерв’ю стало відомо, що вперше Олександр Франчетті дійсно одружився в Чехії, ще в 90-х роках, на грузинці на ім’я Нона. У цьому шлюбі й народилася донька Діа, якій нині 19 років. А от як з’явилось прізвище Франчетті у російського громадянина – мати Олександра не розповідає.

Діа Франчетті заявляє, що її батька необхідно госпіталізувати. Мовляв, він потребує лікування від наслідків бореліозу. Ці слова підтверджує й мати Франчетті, зазначаючи, що в Криму Олександра вкусив кліщ.

Донька вважає, що батька затримали неправомірно, мовляв ніяких законів він не порушував, а став учасником подій у Криму в 2014 році, бо захищав свою батьківщину.

«Коли він пішов на паспортний контроль, чоловік, що перевіряв паспорти комусь зателефонував. Потім прийшов ще якийсь чоловік і попросив тата сісти на лавку і почекати. Згодом його забрали до якоїсь канцелярії. А потім вийшли і сказали мені, що мого батька затримано, бо українська держава вважає його чи то терористом, чи ще кимось і його треба заарештувати», – розповіла російському пропагандистському телеканалу «Звезда» донька затриманого Діа Франчетті.

На першому ж опублікованому відео після затримання Олександра Фрачетті, на питання «Як ви оцінюєте обвинувачення проти вас?», Олександр назвав це «Кроком до фашизму». Це сталось 12 вересня, в Празі. Заарештували росіянина прямо в приміщенні аеропорту, на паспортному контролі.

Найближчі кілька тижнів, Олександр Франчетті проведе за ґратами.