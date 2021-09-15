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Арешт Франчетті виправданий загрозою його втечі з Чехії – речник празького суду

Олександр Франчетті у супроводі правоохоронців у суді в Празі, 14 вересня 2021 року

Речник Міського суду Праги Адам Веніг повідомив, що арешт росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму в 2014 році, виправданий загрозою його втечі з Чехії.

«Суд дійшов до висновку, що були дотримані умови взяття Франчетті під варту, бо існує загроза його втечі з Чехії», – цитує слова Веніга російське державне інформаційне агентство ТАСС.

На даний момент Франчетті переведений в празьку тюрму Панкрац.

14 вересня Міський суд Праги ухвалив рішення про арешт громадянина Росії, учасника окупації Криму Олександра Франчетті, якого раніше затримали в Чехії на основі виданого Україною міжнародного ордера на арешт.

За що затримали Олександра Франчетті та коли можуть передати його Україні? (відеорепортаж)
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За що затримали Олександра Франчетті та коли можуть передати його Україні? (відеорепортаж)

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що направили ноту протесту Чехії через затримання.

Напередодні Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в окупації Криму.

В ОГП додали, що звернулися до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу цього громадянина Росії.

«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.

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