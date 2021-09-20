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Росіянин Франчетті: захоплював Крим та їздив на Донбас

Росіянин Франчетті: захоплював Крим та їздив на Донбас
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Росіянин Франчетті: захоплював Крим та їздив на Донбас

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Who is Франчетті? Росіянин Франчетті: захоплював Крим та їздив на Донбас. Чехія, за поданням України, прямо в аеропорту затримала громадянина Росії. Він причетний до так званої «Кримської весни».

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Родом з Воронежа, працював фітнес-тренером, понад 20 років жив у Чехії, змінив російське прізвище Оленєв на італійське Франчетті. В лавах такзваної «Самооборони Севастополя», як каже сам Франчетті, він організував розвідгрупу «Северный ветер». Кремль та російські ЗМІ активно включились у розголошення цієї історії та захист затриманого. Українські МЗС та прокуратура вимагають екстрадиції. Чеська сторона поки утримує Олександра Франчетті у слідчому ізоляторі, але рішення про те, чи передасть його Україні, ще немає. То звідки взялось прізвище Франчетті? Чому він їздив на Донбас? Чим займалась розвідгрупа «Северный ветер»? Чи пов’язаний фітнес-тренер з російською розвідкою? Про це і не тільки дивіться у нашому матеріалі.

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