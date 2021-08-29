2 Синьо-жовтий гараж у селі Цукрова Голівка, 2019 рік. Як повідомляв кореспондент Крим.Реаліі, раніше гараж стояв на імпровізованому «центральному майдані». Після окупації Криму він став «заважати» російській влади півострова – господар був змушений прибрати його вглиб місцевого гаражного кооперативу, однак перефарбовувати не став