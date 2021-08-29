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Фотогалереї

Голос вулиць. Як у Криму демонструють любов до України (фотогалерея)

До 2014 року в Криму відзначали День незалежності України та інші державні свята. Але зараз проявляти патріотизм і любов до України на окупованому півострові може бути небезпечно.

Російська влада Криму стверджує, що після анексії на півострові настав «міжнаціональний мир». Однак із 2014 року правозахисники і дослідники все частіше фіксують ознаки утиску українців у Криму. Серед них – ліквідація україномовної освіти, переслідування членів українських громад і церковних парафій, а також інформаційно-психологічний тиск на етнічних українців і переслідування людей, незгодних із російської окупацією Криму.

На перший погляд може здатися, що в Криму не залишилося українських прапорів, символіки чи афіш. Але якщо придивитися, то можна побачити, що на вулицях півострова все частіше зустрічаються «анонімні» прояви українського патріотизму. Крим.Реаліі зібрали їх в одній фотогалереї.
Український прапор в Оріхові (Сакський район), на подвір&#39;ї будинку кримчанина Олега Приходька. У березні 2021 року він був засуджений за &laquo;зберігання вибухівки та підготовку теракту&raquo;. Приходько свою провину не визнав. Українські та міжнародні правозахисні організації наполягають на тому, що Приходько переслідують через його проукраїнську позицію &nbsp;
1 Український прапор в Оріхові (Сакський район), на подвір'ї будинку кримчанина Олега Приходька. У березні 2021 року він був засуджений за «зберігання вибухівки та підготовку теракту». Приходько свою провину не визнав. Українські та міжнародні правозахисні організації наполягають на тому, що Приходько переслідують через його проукраїнську позицію

 
Синьо-жовтий гараж у селі Цукрова Голівка, 2019 рік. Як повідомляв кореспондент Крим.Реаліі, раніше гараж стояв на імпровізованому &laquo;центральному майдані&raquo;. Після окупації Криму він став &laquo;заважати&raquo; російській влади півострова &ndash; господар був змушений прибрати&nbsp;його вглиб місцевого гаражного кооперативу, однак перефарбовувати не став
2 Синьо-жовтий гараж у селі Цукрова Голівка, 2019 рік. Як повідомляв кореспондент Крим.Реаліі, раніше гараж стояв на імпровізованому «центральному майдані». Після окупації Криму він став «заважати» російській влади півострова – господар був змушений прибрати його вглиб місцевого гаражного кооперативу, однак перефарбовувати не став
Цей напис кореспондент Крим.Реаліі знайшов на одному з пляжів Євпаторії у 2018 році
3 Цей напис кореспондент Крим.Реаліі знайшов на одному з пляжів Євпаторії у 2018 році
Напис &laquo;Ми &ndash; за &laquo;Кримську платформу&raquo; на стелі при в&#39;їзді до Сімферополя. &laquo;Кримська платформа&raquo; &ndash; це міжнародний переговорний майданчик, ініційований Україною. Її головною метою є деоккупація Криму і його повернення під контроль України
4 Напис «Ми – за «Кримську платформу» на стелі при в'їзді до Сімферополя. «Кримська платформа» – це міжнародний переговорний майданчик, ініційований Україною. Її головною метою є деоккупація Криму і його повернення під контроль України
Джанкой, 2018 рік. Синя і жовта черепиця викладена у вигляді українського прапора
5 Джанкой, 2018 рік. Синя і жовта черепиця викладена у вигляді українського прапора
2019 рік. Український прапор на даху недобудованого реактора в місті Щолкіно. Незабаром після того, як було зроблено це фото, прапор був зафарбований. Про це кореспонденту Крим.Реаліі повідомили місцеві жителі
6 2019 рік. Український прапор на даху недобудованого реактора в місті Щолкіно. Незабаром після того, як було зроблено це фото, прапор був зафарбований. Про це кореспонденту Крим.Реаліі повідомили місцеві жителі
2021 рік, Севастополь. На водонапірній башті збереглося зображення жовто-синього прапора, над ним майже непомітний силует українського герба
7 2021 рік, Севастополь. На водонапірній башті збереглося зображення жовто-синього прапора, над ним майже непомітний силует українського герба
Стилізований тризуб на руїнах будівлі колишньої військової частини поблизу Балаклави
8 Стилізований тризуб на руїнах будівлі колишньої військової частини поблизу Балаклави
2021 рік. На одному з парканів у Саках намалювали український герб. Поруч з ним написане слово &laquo;суди&raquo;
9 2021 рік. На одному з парканів у Саках намалювали український герб. Поруч з ним написане слово «суди»
2021 рік. На одній зі сходинок у районі Блакитної бухти в Севастополі написано &laquo;Країна мрій&raquo;
10 2021 рік. На одній зі сходинок у районі Блакитної бухти в Севастополі написано «Країна мрій»
2021 рік. Реклама української газети &laquo;День&raquo; зі слоганом &laquo;Завтра знову буде&raquo; на одній із вулиць Севастополя
11 2021 рік. Реклама української газети «День» зі слоганом «Завтра знову буде» на одній із вулиць Севастополя
2019 рік. Напис &laquo;За Україну&raquo; на одному з гаражів у Сімферополі
12 2019 рік. Напис «За Україну» на одному з гаражів у Сімферополі
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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