До 2014 року в Криму відзначали День незалежності України та інші державні свята. Але зараз проявляти патріотизм і любов до України на окупованому півострові може бути небезпечно.
Російська влада Криму стверджує, що після анексії на півострові настав «міжнаціональний мир». Однак із 2014 року правозахисники і дослідники все частіше фіксують ознаки утиску українців у Криму. Серед них – ліквідація україномовної освіти, переслідування членів українських громад і церковних парафій, а також інформаційно-психологічний тиск на етнічних українців і переслідування людей, незгодних із російської окупацією Криму.
На перший погляд може здатися, що в Криму не залишилося українських прапорів, символіки чи афіш. Але якщо придивитися, то можна побачити, що на вулицях півострова все частіше зустрічаються «анонімні» прояви українського патріотизму. Крим.Реаліі зібрали їх в одній фотогалереї.
Російська влада Криму стверджує, що після анексії на півострові настав «міжнаціональний мир». Однак із 2014 року правозахисники і дослідники все частіше фіксують ознаки утиску українців у Криму. Серед них – ліквідація україномовної освіти, переслідування членів українських громад і церковних парафій, а також інформаційно-психологічний тиск на етнічних українців і переслідування людей, незгодних із російської окупацією Криму.
На перший погляд може здатися, що в Криму не залишилося українських прапорів, символіки чи афіш. Але якщо придивитися, то можна побачити, що на вулицях півострова все частіше зустрічаються «анонімні» прояви українського патріотизму. Крим.Реаліі зібрали їх в одній фотогалереї.
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