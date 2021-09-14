МЗС Росії направило Чехії ноту протесту через затримання росіянина – учасника окупації Криму

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що направили ноту протесту Чехії через затримання в аеропорту Праги громадянина Росії, учасника окупації Криму Олександра Франчетті.

Відповідний коментар речниці російського МЗС Марії Захарової розміщений на сайті дипломатичного відомства Росії.

«Очікуємо від чеської сторони оперативної реакції на наші звернення і відповідей на поставлені запитання», – йдеться в коментарі.

У відомстві додали, що «зажадали в ході бесіди з послом Чехії в Москві Вітєзславом Півонькою надати детальну інформацію щодо мотивів дій чеської влади й інкримінованих російському громадянинові правопорушень».

«Попередили посла, що продовження деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої деградації двосторонніх відносин з ініціативи чеської сторони і не залишиться без реакції з нашого боку», – сказано в коментарі Захарової.

НапередодніОфіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в окупації Криму.

В ОГП додали, що звернулися до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу цього громадянина Росії.

«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.