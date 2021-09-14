ОГП планує просити про видачу затриманого в Чехії росіянина

Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в анексії Криму, і назвав статтю, за якою його підозрюють.

«12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні ОГП від 13 вересня.

В ОГП додали, що звернувся до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу цього громадянина Росії.

«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.