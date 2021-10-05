Україна застосувала санкції щодо низки російських компаній і громадян – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній і громадян. Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента у вівторок.

Відповідно до указу й додатків до нього, санкції РНБО застосовуються до ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк», ПАТ «Амурський суднобудівний завод», Федеральне казенне підприємство РФ «Казанський державний казенний пороховий завод» і сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Також РНБО вносить зміни до своїх попередніх рішень від 14 травня та 18 червня – скорочено список санкцій проти українського ПАТ «Морський реєстр судноплавства України» (розблоковано активи компанії, знято обмеження на проведення торговельних операцій). Водночас проти російського АТ «Центр судноремонту «Звездочка» список санкцій розширено (на весь можливий спектр економічних обмежень). Згідно з документами, більш жорсткі обмеження застосовуються проти АТ «Прибалтійський суднобудівний завод «Янтар» (розширення до максимально можливого).

Усі санкції РНБО вводяться указом президента терміном на три роки.

Так, проти російських компаній застосовується повний пакет санкцій, який передбачає блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення або обмеження транзиту через територію України, заборону на виведення капіталу за межі України, анулювання всіх дозвільних ліцензій тощо.

До сінгапурської компанії не застосовується заборона на входження невійськових і військових суден у територіальні води України.

Крім того, указом застосовуються санкції проти десятків кандидатів у депутати Держдуми Росії, членів так званих «виборчих комісій» в ОРДЛО та Криму, а також проти низки співробітників ФСБ Росії.

Указ президента набирає чинності в день оприлюднення, контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.