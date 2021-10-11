Євросоюз продовжив санкції проти Росії за застосування хімічної зброї

Європейський союз продовжив на рік санкції щодо Росії та Сирії, спрямовані на боротьбу із застосуванням і поширенням хімічної зброї.

Йдеться про використання хімічної зброї в Сирії та застосування нервово-паралітичної речовини з групи «Новачок» проти колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

«Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року», – мовиться у рішенні Ради ЄС.

Санкції застосовані до фізичних та юридичних осіб, безпосередньо відповідальних за розробку та використання хімічної зброї, а також осіб, які надають їм фінансову, технічну або матеріальну підтримку.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2018 році. Наразі у санкційному списку перебувають 15 фізичних осіб (10 росіян і двоє сирійців) та дві організації.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів.

У березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тодішня британська прем’єрка Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

За даними британських спецслужб, операцію проти Скрипалів провели два співробітники ГРУ, які в’їхали до Великої Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова. Проти них запроваджені санкції в США.

У Москві відкинули звинувачення в проведенні спецоперації в Солсбері, заявивши, що Росія знищила хімічну зброю ще в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.