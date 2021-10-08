У Росії кажуть, що відповіли на запит 45 країн про отруєння Навального

Росія надала відповідь на запит 45 країн, представників Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, заявив російський представник при ОЗХЗ Олександр Шульгін.

За його словами, які цитує російське державне новинне агентство, Москва також ініціювала зустрічний запит Німеччині, Франції, Швеції і технічному секретаріату організації. Що саме відповіла Росія – Шульгін не уточнив.

Про те, що група країн звернулася до Росії з офіційними питаннями щодо розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального влітку минулого року, стало відомо 5 жовтня. Росію, зокрема, просили розповісти, які саме кроки були зроблені в зв’язку з використанням на території країни хімічної зброї.

Російська влада заперечує, що Навальний був отруєний (принаймні на території РФ).

20 серпня 2020 року Навальний вилетів із Томська в Москву, в польоті йому стало зле, літак екстрено сів в Омську, де Навальний у несвідомому стані був шпиталізований у міську лікарню. Незабаром з Німеччини прибув літак, на якому в критичному стані Навальний був доставлений у берлінську лікарню. 2 вересня влада Німеччини заявили, що Навальний був отруєний бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок».

Отруєння Навального викликало міжнародний резонанс. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон, голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет закликали Росію провести прозоре розслідування, встановити і притягнути до відповідальності винних у злочині.