ОЗХЗ звернулася до влади Росії з питаннями про отруєння Навального

Велика Британія і ще 44 держави – члени Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) через технічний секретаріат ОЗХЗ у Нідерландах звернулися до Росії з офіційними питаннями щодо розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального в серпні минулого року. Згідно з правилами ОЗХЗ, на відповідь у російської влади є 10 днів.

Всього питань – чотири, вони опубліковані на сайті організації 5 жовтня.

Російську владу просять детально описати, які саме кроки вона вжила у зв’язку з використанням хімічної зброї на російській території 20 серпня 2020 року – у запиті вказано, що в Росії є зобов’язання, в тому числі, покарати осіб, причетних до порушення конвенції про заборону хімічної зброї.

Росію також просять назвати результати цих кроків і пояснити висновки, до яких раніше дійшли експерти ОЗХЗ (про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи «Новачок»).

Також Росія повинна назвати свої наступні кроки в зв’язку з інцидентом.

Нарешті, останнє питання стосується співпраці Росії з ОЗХЗ, в тому числі йдеться про можливість візиту експертів організації в Росію, якому Москва, як стверджується, чинить перешкоди.

Якщо відповіді Росії не задовольнять авторів запиту, серед яких США і держави ЄС, вони, найімовірніше, будуть йти за запропонованими процедурами, домагаючись інформації від російської влади, аж до проведення спеціальної сесії ОЗХЗ із питання про отруєння Навального.

Російська влада, яка заперечує, що Навальний був отруєний (принаймні на території РФ), поки що не відреагували на запит.

20 серпня 2020 року Навальний вилетів із Томська в Москву, в польоті йому стало зле, літак екстрено сів в Омську, де Навальний у несвідомому стані був шпиталізований у міську лікарню. Незабаром з Німеччини прибув літак, на якому в критичному стані Навальний був доставлений у берлінську лікарню. 2 вересня влада Німеччини заявили, що Навальний був отруєний бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок».

Отруєння Навального викликало міжнародний резонанс. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон, голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет закликали Росію провести прозоре розслідування, встановити і притягнути до відповідальності винних у злочині.